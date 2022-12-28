Как мошенники обманывают перед Новым годом Как распознать новые незаконные комбинации по выманиванию денег и избежать предновогодних финансовых потерь. 28 декабря, 08:22 17207 17207 Обложка © Shutterstock

Мошенники давно используют праздники как предлог для выманивания денег у граждан. Но, в отличие от прошлых лет, этой зимой россияне практически перестали попадаться на уловки СМС-рассылок с якобы выигрышами в новогодней лотерее и уже не делают предоплату за товары с якобы скидкой в 90%, размещённой на поддельных сайтах, замаскированных под онлайн-магазины известных торговых брендов.

Чтобы сохранить свой криминальный доход, злоумышленники стали использовать новые схемы, жертвами которых могут стать даже финансово грамотные люди.

Банковская карта с доставкой и ловушкой

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Надежда работает менеджером в крупной столичной финансовой компании и думала, что о банковских картах знает всё. Получив смс-уведомление от банка о перевыпуске своего пластика, девушка решила не тратить выходные последнего месяца в году на поход за картой в отделение, а заказала доставку к себе на работу. В назначенный день карту привезли. Уже через час Надежде позвонил якобы банковский специалист и предложил активировать доставку, назвав код из СМС и последние 4 цифры номера карты. Москвичка выполнила инструкции и забыла о звонке.

Через неделю с одного из счетов Надежды пропала крупная сумма. Девушка обратилась в банк, но там ей сказали, что деньги были переведены на сторонний счёт при помощи её же идентификатора, а значит, кредитное учреждение считает, что перевод был выполнен самой Надеждой. Поход в полицию также не принёс девушке никаких результатов — в возбуждении дела ей отказали.

Сейчас Надежда пытается добиться справедливости путём обжалования отказа полицейских в надзорных органах, но эксперты говорят, что благоприятного разрешения проблемы, скорее всего, уже не будет. Ведь даже в случае повторной проверки со стороны МВД банк будет настаивать на вине самой Надежды, и по закону кредитная организация будет права. В договоре указано, что клиент отвечает за все операции, сделанные с его идентификатором.

Какие карты не блокируют

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Как пояснили Лайфу аналитики МВД, кража денег с новых или перевыпущенных карт часто происходит из-за утечки информации, которая может произойти в банках или из компаниях по курьерской доставке. Но "слив данных” о карте и её сроке действия может быть и из различных интернет-магазинов (или их клонов), где держатели пластика сами указывают нужную мошенникам информацию. Правда, в последнем случае действует упрощённая схема: якобы представитель банка звонит заранее, представляется персональным менеджером и предлагает оставить заявку на замену карты в банковском приложении, после чего просит сообщить о доставке, чтобы провести активацию.

— Дебетовые и кредитные карты доставляются к клиентам в запечатанном пакете, и, как правило, для их активации нужно либо дойти до банкомата, либо самим звонить в банк, этот протокол как раз и нужен для защиты данных клиента. Мошенники просто перевернули его наоборот, — поясняет Ксения Артемьева, операционный директор компании "Фаст Ривер", которая занимается доставкой финансовых документов. — Если у клиента есть малейшее подозрение, что конверт с картой вскрывался, лучше её не брать и звонить в банк.

Кроме того, эксперт дала два совета, как избежать проблем с пластиком, полученным от курьера.

Во-первых: тот, кто доставляет карту, должен знать о её свойствах. Если курьер не может ответить на простейшие вопросы, например, можно ли "уходить в минус" или будет ли комиссия за перевод с этой карты на другой счёт, то это тревожный знак.

Во-вторых: настоящие сотрудники банка никогда не требуют предоставить им какие-либо данные, в том числе код из СМС.

В настоящее время большинство российских банков предлагают своим клиентам не перевыпускать карты, а просто продлевают их срок автоматически.

Фальшивые коммунальные квитанции

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Перед Новым годом некоторые управляющие компании (УК) или отдельные поставщики ресурсов делают перерасчёт платежей, и этим тоже стали пользоваться мошенники. Как правило, они используют один из следующих вариантов:

Первый — раскладывают по нескольким почтовым ящикам уведомления о долге, якобы накопившемся за год. Раскладка делается так, чтобы жильцы видели край "красной квитанции", так усыпляется бдительность. Внутри эти псевдоуведомления выглядят совсем как настоящие, только в них содержится указание, что, мол, если успеть "закрыть долг" в уходящем году (обычно это сумма в 10 000–20 000), то можно получить скидку в 30%. Расчёт этой схемы — на желание собственника сэкономить.

Второй — мошенники опускают якобы квитанции за жилищные и коммунальные услуги всем жильцам, но эти бумаги не долговые, а обычные, "белые". Собственник квартир по привычке сканирует QR-код и делает перевод указанной суммы (часто она меньше, чем обыкновенная, и без копеек), а через некоторое время в почтовом ящике появляется другая квитанция, уже настоящая. Тут и выясняется, что первая оплата ушла мошенникам. Расчёт этого подхода — на невнимательность.

— Схема с квитанциями рассчитана на торопливость граждан и на то, что мало кто сверяет реквизиты получателя платежа, — рассказывает старший юрист компании "Европейский дом права" Залимхан Магомедов. — Многие граждане получают платёжки в электронном виде, но люди пожилого возраста предпочитают бумажный вариант,— они и есть главная цель злоумышленников.

Эксперт напоминает, что, как правило, все основные перерасчёты за коммунальные и жилищные услуги происходят в январе, то есть, когда есть полноценные данные за прошлый год. Поэтому, если в декабре пришла долговая квитанция или в присланной платёжке необычная сумма, имеет смысл просто позвонить в свою управляющую компанию или обратиться в МФЦ и уточнить сумму. Такое обращение явно будет дешевле, чем отправка денег мошенникам.

Авторы Максим Греков