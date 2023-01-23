"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
23 января, 11:27

В Италии назвали сроки отказа от российского газа

Глава итальянской нефтегазовой группы Eni Декальци: Мы полностью откажемся от российского газа зимой 2024–2025 года

Италия сможет полностью отказаться от российского газа не раньше зимы 2024–2025 года. Такой прогноз озвучил в понедельник глава ведущей национальной нефтегазовой группы Eni Клаудио Декальци. По его словам, эти сроки выглядят вполне оптимистично и у итальянцев вместе с европейскими партнёрами якобы "есть всё необходимое, чтобы их достичь".

"Перспективы обнуления поставок российского газа в Италию? Я настроен положительно, зимой 2024–2025 года", — приводит слова Декальци РИА "Новости".

Он добавил, что в рамках отказа от поставок российского газа Рим делает ставку на расширение сотрудничества с Алжиром. Если два года назад североафриканская страна поставляла Италии около 21 миллиарда кубометров голубого топлива, то сегодня речь идёт о цифре в 25 миллиардов. В 2024 году, по прогнозу Клаудио Декальци, Алжир поставит Италии 28 миллиардов кубометров газа.

Французский политик Филиппо назвал бессмысленным отказ от российского газа

Французский политик Филиппо назвал бессмысленным отказ от российского газа

Ранее Bloomberg подсчитал, что отказ от российского газа мог обойтись Германии в 46 миллиардов евро. При этом текущая зима не доставила Берлину много проблем благодаря необычно тёплой погоде, закупкам сжиженного газа и использованию угля, однако в будущем ситуация может измениться.

Обложка ©

Shutterstock

Марина Калегина

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров