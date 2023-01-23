В Италии назвали сроки отказа от российского газа

Италия сможет полностью отказаться от российского газа не раньше зимы 2024–2025 года. Такой прогноз озвучил в понедельник глава ведущей национальной нефтегазовой группы Eni Клаудио Декальци. По его словам, эти сроки выглядят вполне оптимистично и у итальянцев вместе с европейскими партнёрами якобы "есть всё необходимое, чтобы их достичь".

"Перспективы обнуления поставок российского газа в Италию? Я настроен положительно, зимой 2024–2025 года", — приводит слова Декальци РИА "Новости".

Он добавил, что в рамках отказа от поставок российского газа Рим делает ставку на расширение сотрудничества с Алжиром. Если два года назад североафриканская страна поставляла Италии около 21 миллиарда кубометров голубого топлива, то сегодня речь идёт о цифре в 25 миллиардов. В 2024 году, по прогнозу Клаудио Декальци, Алжир поставит Италии 28 миллиардов кубометров газа.