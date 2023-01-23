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23 января, 11:43

Лавров указал место, где США снова перешли "красные линии"

Глава МИД Лавров заявил о переходе США "красных линий" из-за угроз партнёрам России

Угрожая другим государствам из-за сотрудничества с Россией, руководство США переходит все "красные линии". Об этом заявил в понедельник глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с южноафриканской коллегой Наледи Пандор.

"Они публично заявляют, что те, кто сотрудничает с Россией, об этом пожалеют. Угрожая и оказывая давление, США, да и англичане тоже, переходят все "красные линии", — подчеркнул министр.

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Напомним, что на прошлой неделе Лавров сделал заявление о слабости США, которые собирают антироссийскую коалицию, как это в своё время делали Наполеон и Адольф Гитлер. Это высказывание российского дипломата очень понравилось читателям британского таблоида Daily Mail, которые нарекли США "слабеющей сверхдержавой" после заявления Лаврова.

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Kremlin.ru

Марина Калегина

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