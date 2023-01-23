Лавров указал место, где США снова перешли "красные линии"

Угрожая другим государствам из-за сотрудничества с Россией, руководство США переходит все "красные линии". Об этом заявил в понедельник глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с южноафриканской коллегой Наледи Пандор.

"Они публично заявляют, что те, кто сотрудничает с Россией, об этом пожалеют. Угрожая и оказывая давление, США, да и англичане тоже, переходят все "красные линии", — подчеркнул министр.