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Опубликовано 23 января 2023, 14:39

Белая карточка впервые в истории была применена на футбольном матче

Обложка © Twitter / B24PT

Обложка © Twitter / B24PT

Белая карточка впервые в истории футбола была применена во время матча. Об этом сообщает портал Sportbible.

Речь о встрече женских команд "Бенфика" и "Спортинг" из Португалии, которая прошла 21 января и завершилась со счётом 5:0. В какой-то момент одной из футболисток стало плохо — на поле появилась бригада медиков. Когда им удалось нормализовать состояние спортсменки, арбитр показал им белую карточку в качестве благодарности за оказанную помощь.

Такой жест со стороны рефери был встречен болельщиками бурными аплодисментами. Хотя в соцсетях некоторые уверены: применение белой карточки — лишь пустая трата времени. При этом нововведение было одобрено Международной федерацией футбола, хоть пока и только в Португалии.

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Максим Плетнёв
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