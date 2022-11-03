Почему после колонии пранкер Эдвард Бил решил взяться за старое Зона не изменила скандального блогера Эдварда Била. Освободившись после срока за ДТП, он пообещал опять снимать угарный контент. Это может закончиться новым уголовным делом. 3 ноября, 15:53 Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Блогер Эдвард Бил (настоящее имя — Эдуард Биль), осуждённый на один год и два месяца колонии общего режима за ДТП на Смоленской площади в центре Москвы, вышел на свободу и уже рассказал, что готов взяться за старое.

— Сделаем всё возможное и не возможное для достижения новых высот! молод и свеж! Начнём все сначала! Never Give Up (орфография и пунктуация сохранены. — Прим. Лайфа), — пообещал Бил.

В то же время он посоветовал подписчикам не совершать ошибок и не попадать за решётку. Свой срок блогер отбывал в ФКУ ИК-2 в Покрове Владимирской области.

Счастливый Эдвард Бил едет домой из колонии с песнями

За что сидел Эдвард Бил

1 апреля 2021 года заряженный Audi RS6 Эдуарда Биля вылетел на полосу встречного движения на Новинском бульваре и на огромной скорости снёс несколько автомобилей. На обнародованных видео с дорожных камер видно, как универсал пересекает линию разметки и врезается во встречный Volkswagen Polo, которым управляла 40-летняя Мария Артёмова. По злой иронии это произошло около места, где в аварию попал актёр Михаил Ефремов.

Фото © LIFE

Тогда блогеру повезло дважды: в устроенном им ДТП в итоге никто не погиб и он получил прощение пострадавшей от его рук женщины — она пошла на мировое соглашение. Виновник аварии выплатил ей 7,5 млн рублей, а также взял обязательство перечислять Марии ежемесячно до полного восстановления по 250 тыс.

Искорёженный Volkswagen на месте ДТП на Новинском бульваре. Видео © LIFE / LiveCorr

Покоритель Москвы

Эдуард Биль родился в 1996 году в Тирасполе — это Приднестровская Молдавская Республика. Рос в неблагополучной семье: отец сидел в тюрьме, а мать злоупотребляла алкоголем. Воспитывала парня престарелая бабушка. Позже он перебрался в Россию и долгое время был прописан в Старом Осколе Белгородской области.

Оттуда приехавший покорять столицу блогер привёз жену Диану и, судя по архивам ФМС, в разное время они регистрировались по местам проживания в Северном Бутове, Южном Чертанове, в Филях и Кузьминках. По данным СМИ, пара распалась весной прошлого года, якобы по причине регулярных измен пранкера. Тем не менее, пока парень участвовал в судебном процессе, в декабре 2021 года Диана Биль родила ему сына. Он стал уже третьим ребёнком в семье.

Эдуард и Диана Биль. Фото © t.me/camon_edward

Диана старше Эдварда почти на три года. Девушка родилась в Старом Осколе, и после свадьбы муж прописался в её квартире. В отличие от супруга, Диана звёзд с неба не хватала. Работала в гостиничном комплексе "Будапешт", на её имя зарегистрирован купленный подержанный автомобиль Volkswagen Tiguan.

В 2018 году семья Биля осела в спальном районе Марьино на улице Донецкой. В одной из новостроек они занимали квартиру площадью 57 квадратных метров. Похоже, из колонии блогер вернулся именно сюда. Осталась ли там супруга — неизвестно.

Недвижимость на окраине Москвы контрастирует с машинами, на которых гонял блогер. В разное время он регистрировал на себя роскошный Bentley Continental, "гелик" Mercedes Benz AMG G63, Porsche Panamera 4s, Jaguar F-type и BMW престижной 7-й серии. А вот синий Audi RS6, на котором блогер попал в аварию, он даже не успел ещё поставить на учёт.

Момент аварии на Новинском бульваре. Видео © "Дептранс. Оперативно"

Мастер скандала

По Интернету до сих пор ходят байки, что Биль якобы воевал в Донбассе в 2015 году. Подтверждением этому стало опубликованное видео, на котором очень похожий на блогера парень с позывным Бил с автоматом в руках и на фоне обшарпанных стен с выведенной от руки надписью "Сомали" рассказывал о своей борьбе с фашизмом.

Многие пользователи Рунета посчитали, что этот ролик — постановка и снять его блогер мог в Подмосковье. Позже в одном из своих интервью Биль подтвердил догадки: видео оказалось фейковым, блогер служил в армии, но в Донбассе не появлялся. Впрочем, это не помешало украинским нацистам включить парня в список "Миротворца" с формулировкой "российский наёмник".

Популярность в российском YouTube Бил набрал благодаря провокационным роликам с пранками (розыгрышами). Он снимал видео, в которых нападал на людей или хамил им, и записывал их реакцию на видео.

То самое видео, где Бил предстал в образе защитника Донбасса

Второй темой его блогов были дорогие заряженные тачки. Пранкер устраивал тест-драйвы, катался по Москве с нарушением скоростного режима и других правил движения, постоянно матерился и провоцировал других участников движения.

Несмотря на то что последний ролик был опубликован десять месяцев назад, даже сейчас на его канал подписаны почти 4,4 миллиона человек. Публика ждёт возвращения своего героя.

Эдвард Бил. Фото © t.me/camon_edward Одумался ли после заключения Эдвард Бил? 0 Нет, конечно, контент прежде всего Он просто станет осторожнее После заключения Бил стал другим человеком

Авторы Евгений Кузнецов