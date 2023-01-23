Российский шахматист спрогнозировал исход СВО на Украине
Шахматист Сергей Карякин заявил, что спецоперация завершится успехом России
Шахматист Сергей Карякин. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
Шахматист, гроссмейстер Сергей Карякин спрогнозировал итоги специальной военной операции на Украине. По его оценке, возможен лишь один исход — успех России.
"Я в это верю, и у нас нет выбора — во всех смыслах этого слова", — сказал он в интервью РИА "Новости".
Вместе с тем Карякин не стал углубляться и рассуждать о том, что можно было бы сделать лучше в спецоперации. Шахматист объяснил, что эту тему можно обсуждать часами, чем, по его словам, некоторые и занимаются. Однако лучше оставить её руководству страны и соответствующим ведомствам, добавил он.
"Каждый из нас мнит себя стратегом, видя бой со стороны. И каждому со стороны кажется, что он хорошо понимает, что нужно делать. А с другой стороны, я считаю, что в руководстве страны сидят умные люди и они тоже всё видят", — отметил Карякин.
Кстати, ранее Лайф публиковал результаты опроса ВЦИОМа, согласно которому большинство россиян считают специальную военную операцию одним из трёх главных событий уходящего года. Также 54% респондентов назвали военнослужащих героями 2022 года.