Российский шахматист спрогнозировал исход СВО на Украине

Шахматист, гроссмейстер Сергей Карякин спрогнозировал итоги специальной военной операции на Украине. По его оценке, возможен лишь один исход — успех России.

"Я в это верю, и у нас нет выбора — во всех смыслах этого слова", — сказал он в интервью РИА "Новости".

Вместе с тем Карякин не стал углубляться и рассуждать о том, что можно было бы сделать лучше в спецоперации. Шахматист объяснил, что эту тему можно обсуждать часами, чем, по его словам, некоторые и занимаются. Однако лучше оставить её руководству страны и соответствующим ведомствам, добавил он.