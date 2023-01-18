Какие предсказания для России и Украины сбудутся в этом году Расширение территории, спецоперация, контуры нового мира, борьба за будущее — что обещают России и Украине прогнозисты и ясновидящие. 17 января, 23:40 Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Россия в этом году закладывает фундамент на дальнейшее развитие не только в военной и политической сфере, но и технологической. От того, как отреагирует научная элита на суровый разворот нашей страны, зависит будущее государства. Какие события произойдут до окончания весны 2023 года и почему.

Что ожидает Россию

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По мнению известного российского писателя-фантаста, военного историка, философа и футуролога Сергея Переслегина, решающие события в украинском конфликте могут произойти в ближайшие три-четыре месяца, то есть до апреля. При том, что весной спецоперация будет идти медленнее в ожидании последующих витков возможной эскалации. Однако уже в следующем, 2024 году миру будет угрожать опасность уровня пандемии и глобального вооружённого конфликта, которая может локализоваться на территории США, Китая или Европы. Затем наступит период "ни войны, ни мира", что будет особенно тяжким для остатков территории Украины.

От российской науки и отечественного ВПК потребуются семимильные шаги опережающего развития. Важным моментом станет вопрос: что придёт на смену современным беспилотникам? Лазеры, беспилотники-охотники, разработка дешёвых платформ для уничтожения летательных аппаратов могут стать важной частью эпохи противодронных щитов будущего.

Что ожидает Украину

Подбитый танк Вооружённых сил Украины в селе Гнутово. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Согласно предсказаниям болгарской провидицы Ванги, мир могут потрясти масштабные климатические изменения. Среди них смещение орбиты Земли на несколько градусов, которое прогнозировали учёные-астрофизики. Её слова, посвящённые конфликтам, большинство толкователей относит к Украине: "Большой брат придёт на чужую землю и заберёт принадлежащее ему по праву. Недруги, пришедшие с Запада, тоже возьмут то, что принадлежало им столетиями". Как писал Лайф, о разделении Незалежной говорили и собственные украинские ясновидцы. Мольфар Михаил Нечай за 15 лет до украинского конфликта предсказывал разделение Украины и её исчезновение с карты. Государства, по его словам, не будет. Закарпатская Украина перейдёт к мадьярам и чехам. Галичина — к Польше. Восточная и Центральная Украина — к России, Буковина останется под Румынией. Подверждением его словам могут стать предсказания известного прорицателя Вольфа Мессинга о том, что территория России увеличится в 2023 году.

Может ли вернуться СССР

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Мир близится к сценарию "1984 года", напоминает Сергей Переслегин, приводя в пример книгу Джорджа Оруэлла, где существуют три макрорегиона-государства — Ост-Азия, Евразия и Океания, замкнутые технологически, экономически и научно. Страны, которые постоянно воюют друг с другом. Если на роль двух первых претендуют сейчас США и Китай, то следующими акторами процесса являются Великобритания, которой выгодны проекты Турции вроде Великого Турана, и Россия.

При этом российский экономически-технологический макрорегион может гипотетически включать: пост-Украину, Белоруссию, Казахстан, "вероятно, Киргизию, Таджикистан и Узбекистан, с очень большой вероятностью Иран", говорит философ, не исключая Афганистан. Очень многое зависит от научной интеллигенции, которая теперь оторвана от западной системы науки и находится перед выбором дальнейших действий. "От того, займёт ли она какую-либо позицию, зависит будущее российского проекта", полагает Переслегин. По словам футуролога, мы участвуем в конфликте, который по сути борьба за образ будущего. "Мы вошли в этот кризис, чтобы его преодолеть, а не чтобы вернуться назад".

Авторы Мари Медведева