Материалы о геноциде народа СССР войдут в обновлённый курс истории в вузах

Замглавы Минобрнауки РФ Константин Могилевский сообщил об изменениях, которые будут внесены в уроки истории для студентов неисторических специальностей в вузах. По его словам, с нового учебного года в курс войдут материалы о геноциде советского народа в период Великой Отечественной войны.

"С 1 сентября в университетах России будет читаться обновлённый, увеличенный курс отечественной истории для всех студентов неисторических специальностей, и в этот курс обязательно пойдут сведения, материалы, посвящённые трагедии геноцида советского народа", — сказал он журналистам.

Обновлённый и расширенный курс по истории России для студентов неисторических специальностей начнётся в вузах с 1 сентября 2023 года, в него включат материалы о Нюрнбергском, Токийском, Хабаровском процессах.