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23 января, 12:13

Материалы о геноциде народа СССР войдут в обновлённый курс истории в вузах

Замглавы Минобрнауки РФ Константин Могилевский сообщил об изменениях, которые будут внесены в уроки истории для студентов неисторических специальностей в вузах. По его словам, с нового учебного года в курс войдут материалы о геноциде советского народа в период Великой Отечественной войны.

"С 1 сентября в университетах России будет читаться обновлённый, увеличенный курс отечественной истории для всех студентов неисторических специальностей, и в этот курс обязательно пойдут сведения, материалы, посвящённые трагедии геноцида советского народа", — сказал он журналистам.

Обновлённый и расширенный курс по истории России для студентов неисторических специальностей начнётся в вузах с 1 сентября 2023 года, в него включат материалы о Нюрнбергском, Токийском, Хабаровском процессах.

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Обложка ©

Shutterstock / Pavel L Photo and Video

Николь Вербер

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