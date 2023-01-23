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23 января, 12:11

В Харьковской области главу сельсовета заподозрили в госизмене из-за связи с Россией

<p>В Харьковской области завели дело против главы сельсовета за сотрудничество с Россией, дома у женщины прошли обыски. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/mvs_ukraine/22430" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МВС України </a></p>

В Харьковской области завели дело против главы сельсовета за сотрудничество с Россией, дома у женщины прошли обыски. Обложка © t.me / МВС України

Глава одного из сельских советов в Харьковской области подозревается на Украине в государственной измене: женщине вменяют связь с Россией. По данным украинского МВД, она передавала российской стороне данные о местонахождении подразделений ВСУ.

"Глава одного из сельских советов области, поддерживая действия РФ в Украине, передавала врагу информацию о размещении позиций и перемещении подразделений ВСУ. Правоохранители задержали должностное лицо в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", — сказано в сообщении.

Также сообщается, что чиновницу подозревают по статье "Государственная измена". Ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Ранее в Брянской области был задержан россиянин при попытке выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Мужчина арестован, в его отношении возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.

Оксана Попова

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