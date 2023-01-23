В Харьковской области главу сельсовета заподозрили в госизмене из-за связи с Россией
В Харьковской области завели дело против главы сельсовета за сотрудничество с Россией, дома у женщины прошли обыски. Обложка © t.me / МВС України
Глава одного из сельских советов в Харьковской области подозревается на Украине в государственной измене: женщине вменяют связь с Россией. По данным украинского МВД, она передавала российской стороне данные о местонахождении подразделений ВСУ.
"Глава одного из сельских советов области, поддерживая действия РФ в Украине, передавала врагу информацию о размещении позиций и перемещении подразделений ВСУ. Правоохранители задержали должностное лицо в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", — сказано в сообщении.
Также сообщается, что чиновницу подозревают по статье "Государственная измена". Ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Ранее в Брянской области был задержан россиянин при попытке выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Мужчина арестован, в его отношении возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.