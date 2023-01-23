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23 января, 12:17

Кучера высмеял попытки Зеленского изобразить незнание русского языка

Оскар Кучера заявил, что Зеленский начал учить украинский незадолго до президентства

Актёр и телеведущий Оскар Кучера прокомментировал прошлогодний видеоролик с президентом Украины Владимиром Зеленским, на котором тот пытается изобразить незнание русского языка. Он напомнил, что украинский лидер выучил государственный язык незадолго до президентства.

"Ну держите меня семеро! Артист, блин. Если что, то он начал учить украинский перед выборами, а тут хренак — и за год забыл напрочь русский. Я понимаю, что КВН — это не театр, но чтоб так отвратительно играть", написал Кучера в своём телеграм-канале.

В 2022 году Зеленский во время интервью сделал вид, что якобы не знает, как сказать по-русски "докладывать" и "в плену". Это вызвало бурное обсуждение в Сети.

Владимир Зеленский делает вид, что не знает русский язык. Видео © VK / Донецк ДНР Новости

Кучера пожаловался, что Дудь звал его на интервью о "Муз-ТВ" и 4 часа расспрашивал об Украине

Кучера пожаловался, что Дудь звал его на интервью о "Муз-ТВ" и 4 часа расспрашивал об Украине

Лайф писал, что жена Оскара Кучеры пожаловалась на травлю их детей после одного из последних интервью артиста. По её словам, все замешанные в этом люди "показали своё нечеловеческое лицо".

Обложка ©

LIFE / Марат Абулхатин, © Getty Images / Handout / Ukrainian Presidency

Матвей Константинов

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