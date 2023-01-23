Врач назвала семь продуктов для свежести дыхания

Добиться свежести дыхания можно с помощью еды. Для этого необходимо, чтобы продукты либо маскировали запах, либо повышали слюноотделение, потому что чаще всего причина запаха полости рта — это сухость, из-за чего бактерии размножаются с большой скоростью. О том, какими продуктами можно заменить жевательную резинку, Лайфу рассказала стоматолог-терапевт медицинского центра "Андреевские больницы – НЕБОЛИТ" Елизавета Говорова.

"Первое — это цитрусовые. Они значительно улучшают слюноотделение и за счёт своего запаха маскируют всё, что у нас есть. Таким же продуктом по схожести действия является клубника либо другие ягоды, которые тоже повышают слюноотделение", — отметила собеседница Лайфа.

Из напитков — это обычная вода либо зелёный чай, которые смачивают полость рта, и бактерии начинают чувствовать себя хуже. А замаскировать запах поможет кофе. Также, по словам стоматолога, помогут травы вроде петрушки, сельдерея, которые имеют интенсивный аромат и освежают, гвоздика, специи.

"Если причина неприятного запаха — это ЖКТ, то надо добавить в рацион клетчатку. Это любые овощи, которые будут запускать ЖКТ", — добавила Елизавета Говорова.