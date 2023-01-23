Россиянкам назвали главную причину не заниматься сексом на первом свидании

Секс на первом свидании — не лучшая идея, так как партнёры ещё ничего не знают друг о друге. Вспыхнувшая страсть может лишь ухудшить развитие отношений в будущем. Об этом предупредила психотерапевт, сексолог, кандидат медицинских наук Диана Генварская.

"На первом свидании секс — категорически нехорошая практика, потому что вы ничего не знаете о партнёре. При этом вы остановите процесс возможного создания отношений, которых вы, в принципе, достойны. Мужчине требуется время поухаживать, включиться и влюбиться", — рассказала врач в беседе с РИАМО.

Генварская подчеркнула, что на первых свиданиях людьми всегда управляет страсть: между влюблёнными ещё нет никакой привязанности и нужного уровня доверия. Поэтому до первой ночи с новым партнёром важно выстроить привязанность друг к другу.

"Сексуальная жизнь — это, в принципе, отражение наших реальных отношений. Мы здесь проигрываем все наши роли, которые нам необходимо иметь и которые мы проявляем в жизни. Таким образом, мы себя натаскиваем, проигрываем и отрабатываем какие-то моменты", — добавила Генварская.