Кандидат в президенты Чехии заявил, что не направил бы войска на помощь НАТО

Кандидат в президенты Чехии и бывший премьер-министр страны Андрей Бабиш заявил, что не направил бы армию на помощь НАТО в соответствии с пятой статьёй устава альянса. Вместо этого он считает правильным говорить о мире.

"Думаю, что необходимо говорить о мире, я бы ни в коем случае не посылал наших детей и детей наших женщин на войну", — сказал он в ходе дебатов на Чешском ТВ.

Второй участник дебатов — бывший глава военного комитета НАТО и кандидат в президенты Чехии Пётр Павел в ответ на тот же вопрос заявил, что страна должна будет выполнить свои союзнические обязательства.

"Если уж мы являемся членом подобной организации, то должны не только что-то получать от этого в рамках коллективной безопасности, но также нечто в это вкладывать. Это наше обязательство — действовать совместно в случае, если кто-либо [из членов НАТО] подвергнется нападению", — сказал он.

Уже после окончания телепередачи Бабиш заявил, что не хотел отвечать на поставленный вопрос и не желает, чтобы началась война.