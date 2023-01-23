5 причин, почему женщина выбирает не тех мужчин

Женщина выбирает мужчину не по большой любви, а из-за перенесённых психологических травм и ради закрытия дефицита потребности. Так, кому-то важнее искренняя близость, а кто-то ищет партнёра для спокойной жизни после бурной молодости. Если наши цели достигаются отношениями, то это хорошо, но бывает, что женщина выбирает не тех мужчин, рассказала психолог-сексолог Екатерина Иванова РИА "ФедералПресс".

Первая причина неудачного брака — следование советам родственников и друзей. В этом случае девушка не осознаёт своих истинных желаний, а в угоду общественному мнению оказывается с совершенно неподходящим мужчиной. Вторая причина — страх. Женщина боится остаться одна, не успеть обзавестись потомством или у неё уже есть ребёнок и она спешит вновь создать полную семью.

"А в страхе у нас тоннельное (суженное) видение происходящего. Женщина пытается присмотреться к мужчине. Не пытается примериться, как мне с ним. Подходит ли этот человек мне или подходит ли он для совместной жизни, подходит ли он в том числе моему ребёнку? Она просто выскакивает за первого встречного! Навешивая на него свои ожидания, фантазии и мечты", — объяснила Иванова.

Третья причина — чрезмерная романтизация отношений. Обычно такие девушки верят в принца на белом коне: "развесят уши и наденут розовые очки". Как только их зовут замуж, они сразу соглашаются, не взвесив всё за и против. Уже в браке выясняется, что "принц" оказался далёк от идеала.

Четвёртая причина — заниженная самооценка. Женщина знает, кто ей нужен, но она уверена, что недостойна таких мужчин. Поэтому её отношения начинаются с первым, кто просто взглянет на неё и одарит чуточкой тепла. В-пятых, взаимоотношения девушки с отцом в детстве. Если они были деструктивными, то женщина будет пытаться дополучить заботу и любовь в браке. Однако зачастую ей достаются точно такие же типажи мужчин, которые ранят её сердце.

"Если проанализировать неудовлетворяющие отношения (хорошо бы это сделать с психологом), то можно обнаружить тот компонент, которого вам не хватает для того, чтобы стать счастливой. Психика — хитрая штука. И нами правят травмы, пока мы их не осознаем. Как только осознаем, мы становимся хозяевами своей жизни", — резюмировала врач.