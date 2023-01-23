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23 января, 12:48
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Войска России продвинулись на 8 км вглубь обороны ВСУ

Рогов сообщил о продвижении ВС России на Запорожском фронте на полосе в десятки километров

Российские военные достигли новых успехов на Запорожском направлении, продвинувшись на полосе в десятки километров на глубину от сотен метров до восьми километров. Об этом рассказал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своём телеграм-канале.

"ВС РФ динамично развивают оперативный успех на Запорожском направлении. Армией России сейчас вскрыты и продолжают вскрываться позиции боевиков ВСУ. На участке фронта в несколько десятков километров занята прежняя и формируется новая серая зона. Глубина продвижения русской армии составляет от нескольких сотен метров до восьми километров", — написал он.

По его словам, российским бойцам удалось взломать первые эшелоны обороны ВСУ. Под натиском Армии РФ украинским подразделениям пришлось оставить свои позиции и переместиться на вторую, а местами на третью линию обороны.

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Обложка ©

Vk.com / Минобороны России

Андрей Бражников

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