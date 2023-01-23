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23 января, 12:56

Самый известный каскадёр России рассказал, каких фильмов сейчас не хватает

Актёр Иншаков: Российскому кинематографу не хватает серьёзного кино, которое греет душу

<p>Александр Иншаков. Фото © LIFE</p>

Александр Иншаков. Фото © LIFE

Киноактёр, режиссёр, мастер боевых искусств и просто самый известный каскадёр России Александр Иншаков поделился в беседе с РИА ФАН мнением о состоянии отечественного кинематографа и востребованности каскадёров в кино. Артист также объяснил, каких фильмов ждёт от режиссёров российский зритель.

Иншаков сразу отметил, что на сегодняшний день у каскадёров работа есть: многие снимаются в фильмах и сериалах, а кто-то в клипах.

"Жизнь идёт своим чередом, но, конечно, хотелось бы серьёзного, хорошего кино, и экстремального в том числе: приключенческих, исторических, музыкальных. Хотелось бы фильмов, которые греют душу", — признался актёр.

Он выразил надежду, что в этом году мастерам отечественного кинематографа удастся выйти на новый уровень. По словам Иншакова, тут скорее нужно решить вопрос финансирования, поскольку при наличии средств проблем с созданием кино не возникает.

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Между тем россияне продолжают наслаждаться новым фильмом "Чебурашка". Кассовые сборы картины продолжили расти и к 22 января превысили 5 млрд рублей.

Ирина Фальке

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