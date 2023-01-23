Польша изо всех сил старается стать "новой любимой женой" США, сменив Германию, которая показала излишнюю несговорчивость в вопросах поставок танков Киеву. Об этом Лайфу сказал депутат ГД, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв, комментируя угрозы Варшавы изолировать ФРГ из-за отказа передать ВСУ Leopard.

"Поляки из кожи вон лезут, чтобы оказаться в Европе "новой любимой женой" Соединённых Штатов. Прежняя, Германия, долгое время сносившая на своей территории и американский военный контингент, и авиабазы с заокеанским ядерным оружием, оказалась слишком щепетильной в вопросе поставок своих танков на Украину", — сказал он.

У Германии и исторический багаж не тот, напомнил депутат. Ведь многие помнят, к чему в прошлый раз привело появление немецких танков в тех же краях. А вот Польше, конечно, абсолютно всё равно, подчеркнул Журавлёв. В Великую Отечественную войну, по разным оценкам, от 450 до 700 тысяч советских солдат отдали свои жизни, освобождая от нацистов польские земли, а в послевоенные годы именно русские инженеры помогали восстанавливать Варшаву.

"Польша упрекает Германию в том, что та посмела иметь собственное мнение, когда из Вашингтона прямо указали, что нужно делать. Шантажирует международной изоляцией, хотя сама собственные войска не в состоянии ничем, кроме знаменитого польского гонора, обеспечить: танки у Польши — американские Abrams и немецкие Leopard 2", — продолжил собеседник Лайфа.

Он добавил, что были ещё и модернизированные советские, которые в Варшаве просто выпускали по лицензии, полученной от СССР, но называли на польский манер Twardy. Однако их давно передали Киеву.