Российские туроператоры сообщили о снижении стоимости отдыха в Египте

Российские туроператоры рассказали о снижении стоимости отдыха в Египте в ближайшем месяце. Об этом сообщает АТОР.

Как рассказали в Pegas Touristik и "Интуристе", на путёвке до курортов у берегов Красного моря в ближайшие несколько недель можно сэкономить до 40% от той суммы, которую можно было запросто отдать за отдых в новогодние выходные. В свою очередь, в SpaceTravel добавили, что скидки на отели достигают 45% от стоимости в январе.

По данным Coral Travel, парная путёвка на неделю с перелётом и питанием по системе "всё включено" обойдётся в 59 тысяч рублей. Размещение при этом предлагается в трёхзвёздочном отеле. За четырёхзвёздочный отель придётся отдать не менее 1110 долларов на двоих, а пятизвёздочный обойдётся не дешевле 112 тысяч рублей.