Моча с потолка и вонь: Россиянка поселила в однушке сотню кошек и годами терзала соседей
В Обнинске вскрыли квартиру с сотней кошек из-за жалоб соседей на антисанитарию
Кошки в квартире в Обнинске. Фото © VK / УФССП России по Калужской области
В Обнинске приставам пришлось вскрывать квартиру с сотней кошек. Соседи уже два года жаловались на шум, антисанитарию и даже кошачью мочу, которая течёт с потолка. Суд встал на их сторону, но хозяйка предписание исполнять отказывалась, поэтому вмешалось Управление Федеральной службы судебных приставов по Калужской области.
Приставы в квартире в Обнинске, где жило сто кошек. Видео © VK / УФССП России по Калужской области
Как уточнили в УФССП, кошатница должна была в добровольном порядке освободить квартиру от животных, но пропустила все сроки на выполнение требования. В связи с этим было принято решение о принудительном вскрытии квартиры с помощью сотрудников МЧС, полиции, представителей мэрии и зооволонтёров. Последние сами предложили помощь в том, чтобы забрать и пристроить несчастных кошек. Соседи полагали, что их в нехорошей однушке около 25, но всё оказалось намного хуже.
"Когда дверь жилого помещения вскрыли, выяснилось, что жалобы соседей были не напрасны. В квартире находилось около 100 кошек. Под контролем судебных приставов всех животных забрали представители ветклиник, зооприютов, а также неравнодушные граждане", — говорится в сообщении УФССП.
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