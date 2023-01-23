Моча с потолка и вонь: Россиянка поселила в однушке сотню кошек и годами терзала соседей

В Обнинске приставам пришлось вскрывать квартиру с сотней кошек. Соседи уже два года жаловались на шум, антисанитарию и даже кошачью мочу, которая течёт с потолка. Суд встал на их сторону, но хозяйка предписание исполнять отказывалась, поэтому вмешалось Управление Федеральной службы судебных приставов по Калужской области.

Приставы в квартире в Обнинске, где жило сто кошек. Видео © VK / УФССП России по Калужской области

Как уточнили в УФССП, кошатница должна была в добровольном порядке освободить квартиру от животных, но пропустила все сроки на выполнение требования. В связи с этим было принято решение о принудительном вскрытии квартиры с помощью сотрудников МЧС, полиции, представителей мэрии и зооволонтёров. Последние сами предложили помощь в том, чтобы забрать и пристроить несчастных кошек. Соседи полагали, что их в нехорошей однушке около 25, но всё оказалось намного хуже.

"Когда дверь жилого помещения вскрыли, выяснилось, что жалобы соседей были не напрасны. В квартире находилось около 100 кошек. Под контролем судебных приставов всех животных забрали представители ветклиник, зооприютов, а также неравнодушные граждане", — говорится в сообщении УФССП.