Четыре человека погибло в страшном ДТП с участием фуры и "газели" под Пермью

Четыре человека погибло в результате ДТП с участием фуры "вольво" и пассажирской "газели" в Губахинском муниципальном округе Пермского края. Как рассказали Лайфу в региональном МВД, водитель большегруза не справился с управлением, в результате чего вылетел на встречную полосу.

Авария произошла сегодня днём на 169-м километре автодороги Кунгур – Соликамск. По информации ведомства, водитель большегруза "вольво" допустил занос полуприцепа и столкнулся с "газелью", внутри которой находились пассажиры. В результате трагедии погибло четыре человека, ещё двое пострадали.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели и представители экстренных служб.



