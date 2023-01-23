"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
23 января, 13:18

Четыре человека погибло в страшном ДТП с участием фуры и "газели" под Пермью

В Пермском крае грузовик столкнулся с микроавтобусом, четверо погибли

<p>В Пермском крае в ДТП с фурой и "газелью" погибло четыре человека. Обложка © ГУ МВД по региону</p>

В Пермском крае в ДТП с фурой и "газелью" погибло четыре человека. Обложка © ГУ МВД по региону

Четыре человека погибло в результате ДТП с участием фуры "вольво" и пассажирской "газели" в Губахинском муниципальном округе Пермского края. Как рассказали Лайфу в региональном МВД, водитель большегруза не справился с управлением, в результате чего вылетел на встречную полосу.

Авария произошла сегодня днём на 169-м километре автодороги Кунгур – Соликамск. По информации ведомства, водитель большегруза "вольво" допустил занос полуприцепа и столкнулся с "газелью", внутри которой находились пассажиры. В результате трагедии погибло четыре человека, ещё двое пострадали.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели и представители экстренных служб.

  • В Пермском крае в ДТП с фурой и газелью погибло четыре человека. Фото © ГУ МВД по региону
    В Пермском крае в ДТП с фурой и газелью погибло четыре человека. Фото © ГУ МВД по региону
  • В Пермском крае в ДТП с фурой и газелью погибло четыре человека. Фото © ГУ МВД по региону
    В Пермском крае в ДТП с фурой и газелью погибло четыре человека. Фото © ГУ МВД по региону

В Пермском крае в ДТП с фурой и газелью погибло четыре человека. Фото © ГУ МВД по региону

1 / 2
Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом в Приамурье

Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом в Приамурье

Ранее Лайф писал, что россиянин на "Ладе" сбил лошадь и сорвался в 15-метровый обрыв. Водитель передвигался по дороге Махачкала – Верхний Гуниб в Левашинском районе, где и совершил наезд на животное, после чего рухнул вниз. В результате ДТП погиб 26-летний пассажир.

Оксана Попова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров