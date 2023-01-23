Латвия в знак солидарности с Эстонией понизит уровень дипотношений с Россией
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил о намерении снизить уровень дипломатических отношений с Россией. Такое решение принято в знак солидарности с Эстонией и начнёт действовать с 24 февраля 2023 года.
"Из-за продолжающейся жестокой российской агрессии против Украины и в знак солидарности с Эстонией Латвия снизит уровень дипломатических отношений с Россией с 24 февраля, требуя от России действовать соответствующим образом", — написал дипломат в "Твиттере".
Ранее Лайф сообщал, что Россия понижает уровень дипломатических отношений с Эстонией, послу предписано покинуть страну. В МИД РФ объяснили, что это является ответом на сокращение Таллином численности российского посольства. В министерстве подчеркнули, что ответственность за это лежит исключительно на эстонской стороне, и напомнили, что руководство страны последние годы целенаправленно разрушает отношения с Россией.
Shutterstock