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23 января, 13:55

Врач посоветовал бежать в больницу, если голова болит чаще четырёх раз в месяц

Невролог Овчинников: Если голова болит чаще четырёх раз в месяц, нужно обратиться к врачу

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Головная боль может говорить о незначительных изменениях в организме, а может быть симптомом возникновения серьёзных болезней. О том, когда стоит бить тревогу и идти к врачу, рассказал невролог, главврач консультативно-диагностического центра НМИЦ имени В.А. Алмазова Дмитрий Овчинников.

По словам специалиста, для начала необходимо определить, насколько часто возникают неприятные ощущения. Если боли появляются чаще четырёх раз в месяц, без помощи медиков точно не обойтись.

"Необходимо обратиться к врачу, чтобы поставить диагноз и подобрать профилактическое лечение, позволяющее не купировать приступы, а профилактировать, чтобы они не возникали", — сказал он в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

При этом стоит помнить, что при частых головных болях нельзя злоупотреблять обезболивающими, добавил врач.

10 фото, доказывающих, что боль можно почувствовать, даже ни к чему не прикасаясь

10 фото, доказывающих, что боль можно почувствовать, даже ни к чему не прикасаясь

Кстати, ранее Лайф рассказывал об основных причинах возникновения головной боли. На подобные ощущения точно не стоит закрывать глаза, ведь такой недуг может быть предвестником инсульта. Кроме того, бывают головные боли, связанные с онкологией.

Николь Вербер
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