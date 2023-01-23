Врач посоветовал бежать в больницу, если голова болит чаще четырёх раз в месяц

Головная боль может говорить о незначительных изменениях в организме, а может быть симптомом возникновения серьёзных болезней. О том, когда стоит бить тревогу и идти к врачу, рассказал невролог, главврач консультативно-диагностического центра НМИЦ имени В.А. Алмазова Дмитрий Овчинников.

По словам специалиста, для начала необходимо определить, насколько часто возникают неприятные ощущения. Если боли появляются чаще четырёх раз в месяц, без помощи медиков точно не обойтись.

"Необходимо обратиться к врачу, чтобы поставить диагноз и подобрать профилактическое лечение, позволяющее не купировать приступы, а профилактировать, чтобы они не возникали", — сказал он в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

При этом стоит помнить, что при частых головных болях нельзя злоупотреблять обезболивающими, добавил врач.