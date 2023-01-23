Путин поручил главе Татарстана не забывать о поддержке Героев России и их семей
Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой Татарстана Рустамом Миннихановым поручил оказывать поддержку военным – героям спецоперации, а также их семьям.
"У нас герои, шесть героев, трое из них погибли. И 52 выходца из Татарстана награждены орденами Мужества. Мы очень их чтим, всё выполняем", — рассказал глава Татарстана Путину. "Не забывайте об этом", — поручил президент.
Минниханов заверил, что для поддержки делается всё необходимое. Кроме того, он рассказал, что идёт большая гуманитарная работа: в подшефный Татарстану Лисичанск направлено почти две тысячи тонн гуманитарной помощи.
А ранее Владимир Путин поручил Минобороны РФ помочь документалистам в создании фильмов о героях специальной военной операции на Украине. Президент уже неоднократно заявлял, что каждый боец в зоне СВО является героем как для всех россиян, так и для него лично.