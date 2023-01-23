Путин поручил главе Татарстана не забывать о поддержке Героев России и их семей

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой Татарстана Рустамом Миннихановым поручил оказывать поддержку военным – героям спецоперации, а также их семьям.

"У нас герои, шесть героев, трое из них погибли. И 52 выходца из Татарстана награждены орденами Мужества. Мы очень их чтим, всё выполняем", — рассказал глава Татарстана Путину. "Не забывайте об этом", — поручил президент.