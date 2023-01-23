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Регион
Опубликовано 23 января 2023, 13:50

Путин поручил главе Татарстана не забывать о поддержке Героев России и их семей

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой Татарстана Рустамом Миннихановым поручил оказывать поддержку военным – героям спецоперации, а также их семьям.

"У нас герои, шесть героев, трое из них погибли. И 52 выходца из Татарстана награждены орденами Мужества. Мы очень их чтим, всё выполняем",  рассказал глава Татарстана Путину. "Не забывайте об этом", — поручил президент.

Минниханов заверил, что для поддержки делается всё необходимое. Кроме того, он рассказал, что идёт большая гуманитарная работа: в подшефный Татарстану Лисичанск направлено почти две тысячи тонн гуманитарной помощи.

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А ранее Владимир Путин поручил Минобороны РФ помочь документалистам в создании фильмов о героях специальной военной операции на Украине. Президент уже неоднократно заявлял, что каждый боец в зоне СВО является героем как для всех россиян, так и для него лично.

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Путин: Герои спецоперации укрепляют внутренний дух нации
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kremlin.ru

Александра Вишнякова
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