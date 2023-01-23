"Учителям года России" предложили выплачивать по 1 млн рублей

Министерство просвещения России предложило выплачивать по миллиону рублей победителям конкурса "Учитель года России", а призёрам — по 500 тысяч. Соответствующий проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Проектом постановления предусмотрено установление ежегодно выплачиваемого денежного поощрения. Размер денежного поощрения победителю и призёрам профессионального конкурса "Учитель года России" составляет: 1 миллион рублей — победителю, 500 тысяч рублей — каждому из призёров", — говорится в документе.

Приз в 200 тысяч рублей предлагается установить для победителей конкурсов "Воспитатель года России", "Директор года России", "Педагог-психолог России", "Учитель-дефектолог России", "Мастер года" и "Сердце отдаю детям".