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23 января, 14:04

"Учителям года России" предложили выплачивать по 1 млн рублей

Минпросвещения предложило выплачивать победителю конкурса "Учитель года России" миллион рублей

Министерство просвещения России предложило выплачивать по миллиону рублей победителям конкурса "Учитель года России", а призёрам — по 500 тысяч. Соответствующий проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Проектом постановления предусмотрено установление ежегодно выплачиваемого денежного поощрения. Размер денежного поощрения победителю и призёрам профессионального конкурса "Учитель года России" составляет: 1 миллион рублей — победителю, 500 тысяч рублей — каждому из призёров", — говорится в документе.

Приз в 200 тысяч рублей предлагается установить для победителей конкурсов "Воспитатель года России", "Директор года России", "Педагог-психолог России", "Учитель-дефектолог России", "Мастер года" и "Сердце отдаю детям".

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А ранее стало известно, что за российскими учителями планируют закрепить особый статус, чтобы защитить их от различных неправомерных действий. Этот вопрос Минпросвещения обсуждает с депутатами Госдумы.

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VK / Учитель года России

Матвей Константинов

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