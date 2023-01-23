Пожар в кальянной едва не спалил особняк Елагина в центре Москвы

В Москве на Страстном бульваре загорелось историческое здание, являющееся объектом культурного наследия, — дом Сергея Елагина. Сейчас в нём расположены офисные здания, а в цокольном этаже — кальянная, которая и стала причиной пожара.

Пожар в кальянной едва не спалил особняк Елагина на Страстном бульваре в центре Москвы. Видео © LIFE

В распоряжении Лайфа появились кадры с места пожара. На них видно, как из подвала старинного здания валит густой чёрный дым и пожарные пытаются его ликвидировать. Известно, что огонь распространился на площади пять квадратных метров, а всех находящихся в помещении людей — около 50 человек — эвакуировали.

По последним данным, огнеборцам удалось ликвидировать открытое горение. Пожарные продолжают работать на месте происшествия.