Пожар в кальянной едва не спалил особняк Елагина в центре Москвы
В особняке Елагина в Москве произошёл пожар из-за возгорания в кальянной
В Москве на Страстном бульваре загорелось историческое здание, являющееся объектом культурного наследия, — дом Сергея Елагина. Сейчас в нём расположены офисные здания, а в цокольном этаже — кальянная, которая и стала причиной пожара.
Пожар в кальянной едва не спалил особняк Елагина на Страстном бульваре в центре Москвы. Видео © LIFE
В распоряжении Лайфа появились кадры с места пожара. На них видно, как из подвала старинного здания валит густой чёрный дым и пожарные пытаются его ликвидировать. Известно, что огонь распространился на площади пять квадратных метров, а всех находящихся в помещении людей — около 50 человек — эвакуировали.
По последним данным, огнеборцам удалось ликвидировать открытое горение. Пожарные продолжают работать на месте происшествия.
Сегодня ранее Лайф рассказывал, что на заводе компании "Молирен" в подмосковном Рошале произошёл взрыв. По данным МЧС, произошла вспышка алюминиевой пыли, после чего начался пожар. Огонь локализовали на площади в 200 квадратных метров. На опубликованных кадрах видно, что в здании повреждены стены.
LIFE