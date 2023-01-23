Жительница Приморья залезла в клетку со львом в зоопарке "Чудесный" и едва не лишилась руки

Нетрезвая жительница Приморья залезла в вольер ко льву и едва не лишилась руки. Об этом сообщил зоопарк "Чудесный" в cеле Борисовка под Уссурийском, где и произошёл трагический случай.

По предварительным данным, неизвестная дамочка в сопровождении двух мужчин появилась на территории зверинца под вечер. Компания вела себя неадекватно, а женщина, потеряв ориентацию в пространстве, даже забрела в подсобку к рабочим, которые выпроводили её, сделав замечание и пообещав принять меры, если она не успокоится. Погуляв по зоопарку ещё немного, странная посетительница направилась к клетке со львом Аристо и, осмотревшись, начала перелезать через ограждение, в метре от которого висит запрещающая табличка.

Нетрезвая жительница Приморья залезла в вольер ко льву и едва не лишилась руки. Видео © LIFE

"В этот момент к ней с криками побежали наши сотрудники, но женщина не остановилась. Всё произошло за считаные секунды. К сожалению, она оказалась очень близко к вольеру и хищник схватил её за руку. Оттащив женщину от клетки, сотрудники оказали ей первую помощь и сразу же вызвали скорую", — рассказали в зоопарке.

Удалось ли медикам сохранить пациентке руку, пока не известно. Коллектив зоопарка призвал посетителей воздержаться от употребления алкогольных напитков перед визитом к их подопечным.