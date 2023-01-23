Касперская в ходе "Разговоров о важном" объяснила школьникам, почему настройки приватности в Сети — это иллюзия

Президент Infowatch, председатель правления ассоциации разработчиков программных продуктов "Отечественный софт", сооснователь "Лаборатории Касперского" Наталья Касперская приняла участие в "Разговорах о важном" и рассказала школьникам о кибербезопасности и правилах использования смартфонов.

Наталья Касперская приняла участие в "Разговорах о важном". Видео © razgovor.edsoo.ru

"Вещь, которую вы должны знать об общении в Сети, — это то, что вам кажется, что вы ведёте приватную беседу. Вы закрылись настройками приватности и думаете: "Вот у меня приватная беседа". Это абсолютная иллюзия", — сказала Касперская.

Также она напомнила о том, что гаджеты собирают информацию — местоположение, фотографии, контакты, переписку, и, если получить доступ к смартфону, о вашей жизни можно узнать всё. Кроме того, Касперская рассказала, что телефоны пагубно влияют на здоровье.