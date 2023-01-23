Касперская в ходе "Разговоров о важном" объяснила школьникам, почему настройки приватности в Сети — это иллюзия
Президент Infowatch, председатель правления ассоциации разработчиков программных продуктов "Отечественный софт", сооснователь "Лаборатории Касперского" Наталья Касперская приняла участие в "Разговорах о важном" и рассказала школьникам о кибербезопасности и правилах использования смартфонов.
Наталья Касперская приняла участие в "Разговорах о важном". Видео © razgovor.edsoo.ru
"Вещь, которую вы должны знать об общении в Сети, — это то, что вам кажется, что вы ведёте приватную беседу. Вы закрылись настройками приватности и думаете: "Вот у меня приватная беседа". Это абсолютная иллюзия", — сказала Касперская.
Также она напомнила о том, что гаджеты собирают информацию — местоположение, фотографии, контакты, переписку, и, если получить доступ к смартфону, о вашей жизни можно узнать всё. Кроме того, Касперская рассказала, что телефоны пагубно влияют на здоровье.
"Смартфоны влияют на зрение из-за яркости экрана. Люди, которые часто пользуются смартфонами, привыкают к клиповому сознанию, разучиваясь читать длинные книжки и критически воспринимать информацию. Также смартфоны вызывают привыкание", — отметила президент Infowatch.
Напомним, "Разговоры о важном" — классные часы, которые проводятся в российских школах с сентября этого года. Они посвящены ценностям российского общества и проходят в формах дискуссии по итогам просмотренного фильма, квиза, урока или общения со специалистом по теме. Первым открытый урок провёл глава государства Владимир Путин 1 сентября в Калининграде.
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ТАСС / POOL / Сергей Пятаков