"Госуслуги" начали приём заявок на отсрочку от весеннего призыва для ИТ-специалистов

На сайте портала "Госуслуги" стартовал приём заявок на отсрочку для ИТ-специалистов в рамках весеннего призыва на срочную службу. Об этом информирует вечером в понедельник пресс-служба Минцифры.

В ведомстве подчеркнули, что ранее поданное в 2022 году заявление не позволит получить отсрочку от срочной службы этой весной, его нужно подать заново.

"Сотрудники аккредитованных ИТ-компаний с 23 января могут воспользоваться специальным сервисом "Госуслуг" и подать заявки на отсрочку от срочной службы в армии в рамках весеннего призыва. Успеть подать заявление нужно до 6 февраля включительно", — говорится в сообщении Минцифры.

Заполняя форму, необходимо указать Ф. И. О., дату и место рождения, номер СНИЛС, адрес места жительства, наименование вуза и дату выпуска, серию и номер диплома, специальность, стаж работы в аккредитованных компаниях, а также военный комиссариат, в котором состоит на учёте данный сотрудник. Кстати, правила подачи заявления были упрощены: теперь информацию о себе через "Госуслуги" может заполнить сам сотрудник.

"Минцифры передаст списки в Минобороны до 1 марта. Во время весеннего призыва (с 1 апреля по 15 июля) призывная комиссия проверит документы для предоставления отсрочки", — отметили в ведомстве.