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Регион
Опубликовано 23 января 2023, 17:37

Минобороны Турции напомнило Швеции о вето на членство в НАТО после сожжения Корана

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар осудил акцию шведского ультраправого политика Расмуса Палудана, который сжёг Коран у здания Посольства Турции в Стокгольме. По его словам, если Швеция будет придерживаться подобной позиции и в дальнейшем, то ответ Анкары относительно вето на членство государства в НАТО будет чётким.

"Если дело пойдёт таким образом, наше отношение будет очень чётким и ясным", — приводит его слова телеканал A Haber.

Напомним, лидер партии "Жёсткий курс" Расмус Палудан сжёг Коран перед зданием Посольства Турции. Его поступок осудили многие мировые политики. В частности, после инцидента Анкара отменила намеченный визит главы Минобороны скандинавского государства, назвав его бессмысленным. А глава МИД Кувейта Салем Абдалла аль-Джабер ас-Сабах пригрозил Швеции гневом мусульман всего мира.

Премьер Швеции обратился к мусульманам из-за акции с сожжением Корана
Премьер Швеции обратился к мусульманам из-за акции с сожжением Корана
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ТАСС / EPA / Fredrik Sandberg / TT

Оксана Попова
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