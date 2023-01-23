Минобороны Турции напомнило Швеции о вето на членство в НАТО после сожжения Корана
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар осудил акцию шведского ультраправого политика Расмуса Палудана, который сжёг Коран у здания Посольства Турции в Стокгольме. По его словам, если Швеция будет придерживаться подобной позиции и в дальнейшем, то ответ Анкары относительно вето на членство государства в НАТО будет чётким.
"Если дело пойдёт таким образом, наше отношение будет очень чётким и ясным", — приводит его слова телеканал A Haber.
Напомним, лидер партии "Жёсткий курс" Расмус Палудан сжёг Коран перед зданием Посольства Турции. Его поступок осудили многие мировые политики. В частности, после инцидента Анкара отменила намеченный визит главы Минобороны скандинавского государства, назвав его бессмысленным. А глава МИД Кувейта Салем Абдалла аль-Джабер ас-Сабах пригрозил Швеции гневом мусульман всего мира.
ТАСС / EPA / Fredrik Sandberg / TT