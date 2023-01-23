Лондон ввёл санкции против иранского ополчения Басидж из-за казни британца

Великобритания расширила антииранский санкционный список в знак протеста против проводимой Тегераном политики и казни экс-советника министра обороны страны Алирезы Акбари, имевшего британский паспорт. Об этом говорится в заявлении МИД Соединённого Королевства.

"Эти санкции, наряду с санкциями ЕС и США, демонстрируют общее осуждение международным сообществом ужасающего насилия, которое иранский режим совершает над собственным народом, включая казнь гражданина Великобритании и Ирана Алирезы Акбари", — говорится в документе.

В списке оказались: заместитель генерального прокурора Ахмад Фазелиан, командующий Сухопутными силами армии Ирана Киюмарс Хейдари, заместитель командующего Корпуса стражей исламской революции Хоссейн Неджат, заместитель командующего исламским народным ополчением Басидж Салар Абнуш, заместитель командующего силами охраны правопорядка Касем Резаи, а также исламское народное ополчение Басидж и одноимённый кооперативный фонд.