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23 января, 14:27

Петербуржцев бесплатно научат живописи и огранке камней

Гостям "Современного наследия России" бесплатно проведут лекции о живописи и огранке камней

<p>Обложка © VK / "<a href="https://vk.com/heritagerus" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Современное наследие России</a>"</p>

Обложка © VK / "Современное наследие России"

С 24 по 29 января на площадке ТЮЗа в Санкт-Петербурге пройдёт финал конкурса по декоративно-прикладному искусству "Современное наследие России". Жители и гости города смогут бесплатно увидеть нигде ранее не выставлявшиеся работы и послушать лекции от лучших экспертов ведущих музеев, рассказала в беседе с газетой "Петербургский дневник" организатор Елена Цветкова.

В рамках мероприятия мастера переосмысливают существующие приёмы и выводят их на новую ступень развития. Сам конкурс к тому же помогает развивать стиль и вкус зрителей. Победитель получит возможность отправиться в трёхлетний выставочный тур по России. Партнёрами конкурса выступают ведущие музеи страны.

Во время полуфинала и финала гости мероприятия смогут послушать тематические лекции и поучаствовать в эксклюзивных мастер-классах. С 24 по 27 января на площадке каждый день будут проходить бесплатные лекции на различные темы: музей Павловска, искусство огранки камней, музеи и современное искусство, палехские мастера и новый взгляд на традиции, лаковая живопись, Фаберже и сокровища Монголии.

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Ирина Фальке

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