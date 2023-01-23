В Польше разразился скандал из-за откровения экс-министра о плане по разделу Украины
Экс-глава МИД Польши Сикорский заявил, что Варшава думала о разделе Украины в начале СВО
Варшава допускала раздел Украины в самом начале российской спецоперации. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире радиостанции Zet.
"Я думаю, что имел место момент колебаний в первые десять дней [после начала СВО], когда мы все не знали, как она пойдёт, и, возможно, Украина рухнет", — ответил он на вопрос о стремлении правящей партии "Право и справедливость" разделить Незалежную.
Дипломат уверен, что помощь Запада и действия самого президента Украины Владимира Зеленского помогли избежать такого исхода, иначе ситуация могла бы сложиться "по-разному". Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий осудил Сикорского за подобные откровения.
"Заявления Радослава Сикорского ничем не отличаются от российской пропаганды. Бывший министр иностранных дел должен взвешивать слова. Я ожидаю, что он откажется от этих позорных утверждений", — возмутился глава правительства в Twitter.
Ранее Лайф писал, какие регионы Белоруссии и Украины хочет забрать Польша. Варшава разворачивает мощную группировку на границе. Её силы могут быть использованы как для захвата регионов западной части Незалежной, так и для нападения, как говорят поляки, на "утраченные" земли, которые теперь входят в состав Белоруссии, — Гродненскую и Брестскую области.
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