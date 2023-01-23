Под Омском убили верблюда, который искусал до смерти онкобольного сторожа охотбазы

Верблюда, который растерзал 51-летнего сторожа охотничьей базы под Омском, на следующий день обнаружили мёртвым. Как рассказала Лайфу местная жительница Людмила, его убил один из деревенских мужчин.

Верблюд, убитый в деревне Приозёрке Омской области. Фото © LIFE

"Его не полиция убила, верблюда, а наш местный, есть у кого ружьё. Вот он убил его <...>. Его кто-то попросил", — призналась девушка.

Убитое животное пролежало на территории базы несколько часов, только спустя время труп несчастного животного увезли на тракторе. Людмила считает, что на такой радикальный шаг жители могли пойти потому, что просто не разобрались в ситуации: сначала взялись за оружие, а только потом посмотрели камеры и поняли, что охранник первый ударил верблюда.

Собеседница Лайфа также добавила, что все в посёлке знали погибшего сторожа — у него был рак горла. Это подтвердила и его родственница. Юрий работал на базе около трёх лет, был инвалидом.