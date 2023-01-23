Под Омском убили верблюда, который искусал до смерти онкобольного сторожа охотбазы
Под Омском застрелили верблюда, который убил сторожа охотничьей базы
Верблюд, убитый в деревне Приозёрке. Фото © LIFE
Верблюда, который растерзал 51-летнего сторожа охотничьей базы под Омском, на следующий день обнаружили мёртвым. Как рассказала Лайфу местная жительница Людмила, его убил один из деревенских мужчин.
Верблюд, убитый в деревне Приозёрке Омской области. Фото © LIFE
"Его не полиция убила, верблюда, а наш местный, есть у кого ружьё. Вот он убил его <...>. Его кто-то попросил", — призналась девушка.
Убитое животное пролежало на территории базы несколько часов, только спустя время труп несчастного животного увезли на тракторе. Людмила считает, что на такой радикальный шаг жители могли пойти потому, что просто не разобрались в ситуации: сначала взялись за оружие, а только потом посмотрели камеры и поняли, что охранник первый ударил верблюда.
Собеседница Лайфа также добавила, что все в посёлке знали погибшего сторожа — у него был рак горла. Это подтвердила и его родственница. Юрий работал на базе около трёх лет, был инвалидом.
Как уже рассказывал Лайф, трагедия произошла в Омской области, в деревне Приозёрке. Видео сразу же появилось в соцсетях. Судя по опубликованному ролику, мужчина первый ударил верблюда, однако практически сразу после этого они вышли из кадра.