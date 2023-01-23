Схиархимандрит Серафим исполнит в Петербурге Божественную литургию на языке Иисуса Христа

Сегодня, 23 января, схиархимандрит Серафим выступит на сцене Петербургской филармонии с Божественной литургией на языке Иисуса Христа — арамейском, сообщает газета "Петербургский дневник". Послушать пение священнослужителя из Грузии приезжают люди со всего мира.

Сегодня и 25 января отец Серафим примет участие в традиционных "Крещенских вечерах". Гости услышат в его песнопениях древнейший арамейский язык, на котором люди разговаривали в Иудее во времена земной жизни Иисуса Христа.

Схиархимандрит Серафим (Бит-Хариби) родился и вырос в Грузии, в семье ассирийца и грузинки. В 2008 году он был представлен главе Грузинской православной церкви Илие II, после чего стал пастырем для ассирийцев в селе Дзвели-Канда. Там он создал уникальный хор прихожан, но в особых случаях отец Серафим присоединяет и свой голос.

"Саму мелодию я пишу, расставляя голоса в голове, а затем прошу у певчих дать голос, который нужен. В нашем хоре нет профессионалов, чаще всего песни получаются из импровизации", — поделился священнослужитель.