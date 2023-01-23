В Совфеде и Госдуме не одобрили нашумевший проект об усыновлении
Сенатор Клишас: Комитет СФ не поддержал законопроект об усыновлении
Конституционный комитет Совета Федерации не одобрил правительственный законопроект, усложняющий порядок усыновления и опеки детей, в том числе и для родственников. Об этом сообщил глава комитета Андрей Клишас.
"Поддерживаю позицию депутата Александра Хинштейна. Наш комитет направил в Госдуму отрицательное заключение на данный законопроект правительства", — написал он в своём телеграм-канале.
Как отметил Хинштейн, проект навёл много шума, ему поступило большое количество обращений от россиян, в результате чего он предложил на сегодняшнем Совете Госдумы перенести его рассмотрение.
"Совет ГД такой подход поддержал. Коллеги высказались о необходимости более детально и без спешки проработать эту инициативу", — отметил депутат.
А ранее в Госдуме предлагали создавать генетические паспорта для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей. Как писал Лайф, с соответствующей инициативой выступил депутат Евгений Фёдоров. По его мнению, благодаря нововведению можно будет обладать полной информацией о состоянии здоровья ребят.
LIFE / Владимир Суворов