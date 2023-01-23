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23 января, 15:10

В Совфеде и Госдуме не одобрили нашумевший проект об усыновлении

Сенатор Клишас: Комитет СФ не поддержал законопроект об усыновлении

Конституционный комитет Совета Федерации не одобрил правительственный законопроект, усложняющий порядок усыновления и опеки детей, в том числе и для родственников. Об этом сообщил глава комитета Андрей Клишас.

"Поддерживаю позицию депутата Александра Хинштейна. Наш комитет направил в Госдуму отрицательное заключение на данный законопроект правительства", — написал он в своём телеграм-канале.

Как отметил Хинштейн, проект навёл много шума, ему поступило большое количество обращений от россиян, в результате чего он предложил на сегодняшнем Совете Госдумы перенести его рассмотрение.

"Совет ГД такой подход поддержал. Коллеги высказались о необходимости более детально и без спешки проработать эту инициативу", — отметил депутат.

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А ранее в Госдуме предлагали создавать генетические паспорта для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей. Как писал Лайф, с соответствующей инициативой выступил депутат Евгений Фёдоров. По его мнению, благодаря нововведению можно будет обладать полной информацией о состоянии здоровья ребят.

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LIFE / Владимир Суворов

Николь Вербер

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