В Совфеде и Госдуме не одобрили нашумевший проект об усыновлении

Конституционный комитет Совета Федерации не одобрил правительственный законопроект, усложняющий порядок усыновления и опеки детей, в том числе и для родственников. Об этом сообщил глава комитета Андрей Клишас.

"Поддерживаю позицию депутата Александра Хинштейна. Наш комитет направил в Госдуму отрицательное заключение на данный законопроект правительства", — написал он в своём телеграм-канале.

Как отметил Хинштейн, проект навёл много шума, ему поступило большое количество обращений от россиян, в результате чего он предложил на сегодняшнем Совете Госдумы перенести его рассмотрение.

"Совет ГД такой подход поддержал. Коллеги высказались о необходимости более детально и без спешки проработать эту инициативу", — отметил депутат.