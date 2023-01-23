Астероид пролетит очень близко от Земли 26 января

Уже на этой неделе — 26 января — пятиметровый астероид 2023 BU пролетит в нескольких тысячах километров от Земли. Как рассказал в беседе с РИА "Новости" российский астроном Геннадий Борисов, данный объект не является опасным.

"Пару дней назад появился такой астероид в моих наблюдениях, я отправил данные в Центр малых планет, информацию об обнаружении астероида выложили на международную страницу подтверждения [объектов, сближающихся с Землёй] Центра малых планет", — сказал Борисов.

По его словам, объекту диаметром порядка пяти-шести метров присвоили значение 2023 BU. Как указал астроном, нельзя сказать, что астероид опасен, потому что таковыми считаются лишь те, которые более 150 метров диаметром. К тому же небесное тело пройдёт на расстоянии в несколько тысяч километров от поверхности планеты.

Также Борисов подчеркнул, что максимальное сближение с Землёй случится 26 января. Космический объект очень яркий, поэтому жители Южного полушария, над которым пролетит астероид, смогут увидеть его даже через любительские телескопы.