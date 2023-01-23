Послание в 21 см: Учёные взбудоражены загадочным радиосигналом из космоса Никогда ещё радиопослания не удавалось поймать с такого расстояния. Более того, это та самая длина волны, какой и ждут от сигналов внеземного разума. 22 января, 23:40 51417 51417 Обложка © Shutterstock

Речь идёт о радиосигнале с длиной волны 21 сантиметр. Такое излучение очень слабое. И ни один, даже самый мощный современный телескоп не смог бы уловить его оттуда, откуда оно пришло, если бы не помогла сама Вселенная: у неё есть потрясающий инструмент под названием гравитационная линза.

Дело в том, что радиосигнал пришёл из галактики, которая находится позади другой, более близкой галактики, записанной как SDSSJ0826+5630. А когда так получается, то ближняя галактика невероятной силой своей гравитации искажает свет и прочее излучение дальней и зрительно увеличивает её размеры, то есть работает как линза. В результате дальняя галактика кажется вытянутой в дугу вокруг ближней. Или даже не в дугу, а в целое кольцо. Это явление называется кольцом Эйнштейна.

Эффект гравитационного линзирования в космосе. Фрагмент видео © GIPHY / ESA / Hubble Space Telescope

Так вот, ближняя галактика SDSSJ0826+5630 зрительно увеличила размер дальней в целых 30 раз. Благодаря этому её и удалось заметить с помощью радиотелескопа Giant Metrewave в Индии.

Астрофизики подсчитали, что полученный радиосигнал был послан, когда Вселенной было менее пяти миллиардов лет. Напомним, по примерным представлениям, Вселенная существует около 13,8 миллиарда лет. Соответственно, излучение добиралось до Земли 8,8 миллиарда лет. При этом Вселенная, как известно, расширяется, притом всё быстрее и быстрее. И в процессе этого расширения галактики уносит прочь друг от друга. Значит, сейчас источник радиосигнала находится уже гораздо дальше, чем был в момент отправки.

Чем интересен радиосигнал с длиной волны 21 сантиметр: это одна из тех характеристик, которые нужны искателям внеземного разума. Такое излучение исходит в космосе от водорода, самого распространённого элемента во Вселенной. Учёные рассудили, что с водородом и его свойствами должна быть знакома любая гипотетическая внеземная цивилизация, поэтому "водородный" сигнал она отправлять точно будет.

Впрочем, в данном случае надежд на долгожданный контакт практически нет. По характеру сигнала астрофизики определили, что его излучает водород, который болтается в этой далёкой галактике в виде отдельных атомов: атомарный водород. Когда два атома сочетаются законной молекулярной связью, то получается классическая молекула хорошо известного на Земле газообразного водорода.

Изобилие водорода во Вселенной очень логично и объяснимо: атом водорода — это самое простое, что только могло бы возникнуть из элементарных частиц. Один протон, один электрон. Поэтому именно водород появился самым первым после Большого взрыва, а уж потом все остальные, более сложно устроенные.

И когда огромные массы водорода под действием гравитации стали собираться в гигантские шары, то их сжало так, что там пошла термоядерная реакция: атомы водорода стали сначала превращаться в тяжёлый водород, а потом в гелий (два протона и два нейтрона в ядре). При этом выделяется огромная энергия, отсюда свет и тепло в том числе от звезды по имени Солнце, дающей нам жизнь.

Так вот, для этого сначала в космосе должны получиться отдельные атомы водорода, а потом они соединяются в молекулы и превращаются в топливо для звёзд. И если радиосигнал присылает атомарный водород, значит, он исходит из такого места, где в момент отправки этого сигнала, без малого девять миллиардов лет назад, только-только рождались звёзды.

Авторы Адель Романенкова