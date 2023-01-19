Каши, овощи и рыба: Диетолог рассказала, что необходимо включить в рацион после курса антибиотиков

Антибиотики негативно влияют на рост не только вредоносной, но и полезной микрофлоры, от чего страдает кишечник, поэтому важно соблюдать особый режим питания, если во время лечения пришлось принимать такие лекарства. Об этом в беседе с "Вечерней Москвой" рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова. Она отметила, что уже в период приёма подобных препаратов нужно отказаться от жирного, жареного, тяжёлого и многокомпонентного.

"А в период после приёма препаратов рекомендуется помочь организму и обеспечить его витаминами, минералами и антиоксидантами. Они помогут улучшить естественную микрофлору", — отметила эксперт.

В восстановительный рацион, по словам Русаковой, необходимо включить нежирные виды мяса, рыбу, птицу, овощи, фрукты, каши, цельнозерновые продукты и яйца. При этом употреблять нужно варёную или приготовленную на пару пищу. Это правило касается в том числе овощей и фруктов, подчеркнула диетолог. Врач отметила, что антибиотики раздражают ЖКТ и могут спровоцировать развитие гастрита, а фруктовые кислоты негативно влияют на слизистую желудка.