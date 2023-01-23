Медведев заявил, что 2022 год помог России определиться с друзьями

Минувший год показал, кто для России является другом, а с кем больше договариваться не о чем. Такое заявление сделал председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на заседании бюро высшего партийного совета в понедельник.

"В минувшем году стало окончательно ясно, кто наш друг, кто свой, а с кем мы оказались окончательно на другом полюсе. То есть с кем мы готовы строить и дальше доверительные взаимовыгодные отношения, а с кем вообще больше, скажем прямо, и договариваться не о чем", — произнёс политик.