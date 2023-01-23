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Опубликовано 23 января 2023, 15:21

Медведев заявил, что 2022 год помог России определиться с друзьями

Зампред Совета безопасности Медведев: Минувший год показал, кто друг России, а с кем договариваться не о чем

Минувший год показал, кто для России является другом, а с кем больше договариваться не о чем. Такое заявление сделал председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на заседании бюро высшего партийного совета в понедельник.

"В минувшем году стало окончательно ясно, кто наш друг, кто свой, а с кем мы оказались окончательно на другом полюсе. То есть с кем мы готовы строить и дальше доверительные взаимовыгодные отношения, а с кем вообще больше, скажем прямо, и договариваться не о чем", — произнёс политик.

Медведев предрёк создание нового военного альянса из стран, которых "достали американцы"
Медведев предрёк создание нового военного альянса из стран, которых "достали американцы"

Ранее Дмитрий Медведев выразил мнение, что специальная военная операция стала вынужденной мерой России в ответ на подготовку агрессии со стороны США и их сателлитов. А до этого зампред Совета безопасности назвал борьбу с нацистами на Украине и в Европе "новой Отечественной войной". При этом Медведев добавил, что победу в этом случае вновь одержит Россия, как это уже было и в 1812-м, и в 1945 году.

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Kremlin.ru

Марина Калегина
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