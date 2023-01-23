Медведев заявил, что 2022 год помог России определиться с друзьями
Зампред Совета безопасности Медведев: Минувший год показал, кто друг России, а с кем договариваться не о чем
Минувший год показал, кто для России является другом, а с кем больше договариваться не о чем. Такое заявление сделал председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на заседании бюро высшего партийного совета в понедельник.
"В минувшем году стало окончательно ясно, кто наш друг, кто свой, а с кем мы оказались окончательно на другом полюсе. То есть с кем мы готовы строить и дальше доверительные взаимовыгодные отношения, а с кем вообще больше, скажем прямо, и договариваться не о чем", — произнёс политик.
Ранее Дмитрий Медведев выразил мнение, что специальная военная операция стала вынужденной мерой России в ответ на подготовку агрессии со стороны США и их сателлитов. А до этого зампред Совета безопасности назвал борьбу с нацистами на Украине и в Европе "новой Отечественной войной". При этом Медведев добавил, что победу в этом случае вновь одержит Россия, как это уже было и в 1812-м, и в 1945 году.