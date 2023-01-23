Медведев назвал специальную военную операцию ответом на действия США

Специальная военная операция стала вынужденной мерой России в ответ на подготовку агрессии со стороны США и их сателлитов. Такое заявление сделал председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на заседании бюро высшего партийного совета в понедельник.

"Наша партия должна помочь понять людям в мире, что та специальная операция, которая проводится, стала вынужденной и крайней мерой, ответом на подготовку агрессии со стороны Соединённых Штатов Америки и их сателлитов. Очевидно, что мир вплотную подошёл к угрозе третьей мировой войны из-за того, что происходило", — отметил Медведев.

Напомним, ранее Дмитрий Медведев прокомментировал прошедшую в Рамштайне встречу министров обороны стран НАТО и союзников и предрёк создание нового военного альянса из стран, которых "достали американцы". А до этого зампред Совета безопасности РФ назвал борьбу с нацистами на Украине и в Европе "новой Отечественной войной". При этом Медведев добавил, что победу в этом случае вновь одержит Россия, как это уже было и в 1812-м, и в 1945 году.