ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 января 2023, 15:33
5533

Экс-советник Кучмы отметил новую победу Путина

Экс-советник Кучмы Соскин назвал отказ передать ВСУ танки Leopard новой победой Путина

Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin

Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin

Экс-советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин назвал отказ ФРГ передать ВСУ танки Leopard 2 очередной победой президента России Владимира Путина над западными лидерами. Он заявил, что на встрече министров обороны стран НАТО на авиабазе Рамштайн Киев фактически предали.

"Рамштайн провалился. <...> Практически Путин подчинил себе всех", — констатировал эксперт в своём YouTube-канале.

Решение западных партнёров фактически стало предательством Украины, заметил Соскин. По оценке экс-советника Кучмы, США и их союзники на словах поддерживают Киев, продолжая получать огромную прибыль от конфликта.

Марокко под давлением впервые направило танки Украине
Марокко под давлением впервые направило танки Украине

Ранее сообщалось, что решение Германии не поставлять Украине танки Leopard вызвало гнев в США. Противоречия между сторонами появились в ходе встречи на базе Рамштайн в Германии, когда глава Пентагона Ллойд Остин безрезультатно пытался переубедить ФРГ.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Германия
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar