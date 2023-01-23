Экс-советник Кучмы отметил новую победу Путина
Экс-советник Кучмы Соскин назвал отказ передать ВСУ танки Leopard новой победой Путина
Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin
Экс-советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин назвал отказ ФРГ передать ВСУ танки Leopard 2 очередной победой президента России Владимира Путина над западными лидерами. Он заявил, что на встрече министров обороны стран НАТО на авиабазе Рамштайн Киев фактически предали.
"Рамштайн провалился. <...> Практически Путин подчинил себе всех", — констатировал эксперт в своём YouTube-канале.
Решение западных партнёров фактически стало предательством Украины, заметил Соскин. По оценке экс-советника Кучмы, США и их союзники на словах поддерживают Киев, продолжая получать огромную прибыль от конфликта.
Ранее сообщалось, что решение Германии не поставлять Украине танки Leopard вызвало гнев в США. Противоречия между сторонами появились в ходе встречи на базе Рамштайн в Германии, когда глава Пентагона Ллойд Остин безрезультатно пытался переубедить ФРГ.