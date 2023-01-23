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23 января, 15:33
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Экс-советник Кучмы отметил новую победу Путина

Экс-советник Кучмы Соскин назвал отказ передать ВСУ танки Leopard новой победой Путина

<p>Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin</p>

Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin

Экс-советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин назвал отказ ФРГ передать ВСУ танки Leopard 2 очередной победой президента России Владимира Путина над западными лидерами. Он заявил, что на встрече министров обороны стран НАТО на авиабазе Рамштайн Киев фактически предали.

"Рамштайн провалился. <...> Практически Путин подчинил себе всех", — констатировал эксперт в своём YouTube-канале.

Решение западных партнёров фактически стало предательством Украины, заметил Соскин. По оценке экс-советника Кучмы, США и их союзники на словах поддерживают Киев, продолжая получать огромную прибыль от конфликта.

Марокко под давлением впервые направило танки Украине

Марокко под давлением впервые направило танки Украине

Ранее сообщалось, что решение Германии не поставлять Украине танки Leopard вызвало гнев в США. Противоречия между сторонами появились в ходе встречи на базе Рамштайн в Германии, когда глава Пентагона Ллойд Остин безрезультатно пытался переубедить ФРГ.

Андрей Бражников

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