Назарбаева выписали из больницы после операции на сердце
Первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева выписали из Национального научного кардиохирургического центра, где ему ранее сделали операцию на сердце. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в медицинских кругах Астаны.
"Пациента выписали", — отметил источник.
Напомним, 20 января стало известно о госпитализации Назарбаева в одну из больниц Астаны из-за проблем с сердцем. Позже пресс-секретарь сообщила, что первый президент Казахстана перенёс операцию. В Национальном научном кардиохирургическом центре объяснили, что процедура была запланирована ещё в прошлом году.
ТАСС / Турар Казангапов