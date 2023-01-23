Психолог вскрыл глубинные причины раздражения на маму и 2 простых способа его побороть

Отношения с родственниками могут быть разные, но, когда проблемы возникают между самыми близкими людьми — ребёнком и матерью, стоит задуматься о причинах непонимания. Можно ли это исправить и как, рассказывает клинический психолог-психоаналитик Юрий Грязев.

Основные причины раздражения по отношению к собственной матери две. Либо дело в том, что родительница ведёт себя как диктатор и сын/дочь чувствует давление, либо между матерью и ребёнком, наоборот, существует слишком тесная связь.

"Также имеет место несостоявшееся отделение (сепарация) от матери. Ребёнок в данном случае не может быть индивидуальностью, частично опирается на мать своей детской частью, при этом взрослая часть понимает, что происходит что-то не то", — объяснил эксперт в беседе с "Газетой.ru".

По словам психоаналитика, причиной раздражения может быть размытие границ между матерью и ребёнком, когда не выстроено "понимание об отдельности друг от друга и где чьё место". Самым сложным аспектом в этом случае становится комплекс слияния: противоположные чувства из разряда "проваливай — ой, нет, не уходи".

При изучении этих кейсов психолог советует задать себе два вопроса: насколько я являюсь субъектом по отношению к матери и к себе и позволяла ли мне мама быть отдельным, самостоятельным, даже если я в каких-то моментах не устраивал(а) её. После ответа на них проблема уйдёт сама собой.