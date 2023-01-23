Мужчин предупредили о риске бесплодия из-за бани, сауны и горячих ванн

Мужчины могут заработать бесплодие из-за любви к баням, саунам и горячим ваннам. Для нормального функционирования яичек температура должна быть на два градуса ниже средней температуры тела (примерно 34 °C). Именно такой режим поддерживается в мошонке, расположенной вне тела, рассказал "Газете.ru" уролог-андролог Гусейин Садыков.

"Если мужчина часто принимает горячую ванну, функционирование ткани яичка ухудшается, что приводит к снижению качества спермы и развитию мужского бесплодия. Частый и длительный приём ванн, регулярное посещение сауны и бани могут привести к снижению синтеза тестостерона в клетках Лейдига. Как следствие, снижаются либидо и качество оргазма, развивается эректильная дисфункция", — пояснил врач.

Если пара пока не планирует иметь ребёнка, мужчине рекомендуется посещать баню, сауну или принимать горячую ванну не чаще двух раз в неделю. В другом случае это категорически запрещено. Также стоит отказаться от перечисленных процедур за две-три недели перед проведением спермограммы, поскольку показатели могут снизиться в два раза.

"В первую очередь высокая температура в области яичек влияет на подвижность сперматозоидов и морфологические показатели", — объяснил Садыков.