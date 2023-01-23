Медведев призвал объединиться для достижения целей СВО и жизни миллионов россиян

Председатель "Единой России" и зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев призвал все органы власти, партии и общественные силы объединить усилия ради достижения целей спецоперации, а также создания условий дальнейшего развития страны. Он убеждён, что это нужно для благополучия и безопасности жизни миллионов граждан РФ.

"Мы с вами живём в весьма сложный, можно сказать, поворотный период истории. Сейчас очень важно объединить усилия федеральных, региональных и муниципальных органов власти и, конечно, партийных организаций, всех общественных сил для того, чтобы обеспечить достижение целей СВО, а после этого создать условия для дальнейшего развития нашего государства", — сказал Медведев на заседании бюро высшего партийного совета ЕР.