Медведев призвал объединиться для достижения целей СВО и жизни миллионов россиян
Медведев призвал объединить силы, чтобы обеспечить достижение целей спецоперации
Дмитрий Медведев Обложка © kremlin.ru
Председатель "Единой России" и зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев призвал все органы власти, партии и общественные силы объединить усилия ради достижения целей спецоперации, а также создания условий дальнейшего развития страны. Он убеждён, что это нужно для благополучия и безопасности жизни миллионов граждан РФ.
"Мы с вами живём в весьма сложный, можно сказать, поворотный период истории. Сейчас очень важно объединить усилия федеральных, региональных и муниципальных органов власти и, конечно, партийных организаций, всех общественных сил для того, чтобы обеспечить достижение целей СВО, а после этого создать условия для дальнейшего развития нашего государства", — сказал Медведев на заседании бюро высшего партийного совета ЕР.
Также во время выступления он заявил, что минувший год показал, кто для России является другом, а с кем больше договариваться не о чем. Медведев при этом назвал специальную военную операцию вынужденной и крайней ответной мерой на действия США и их сателлитов.