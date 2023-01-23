"Мы горим. Быстрее": Появилось ужасающее видео последнего звонка трёх девушек, которые сгорели заживо в машине

Появились подробности жуткого ДТП в Чаусском районе Могилёвской области Белоруссии, где в автомобиле сгорели заживо три девушки. СК республики опубликовал видео со звонком одной из них, которая молила спасти их из охваченной пламенем машины.

Хронология страшной аварии в Чаусском районе Могилёвской области. Видео © Telegram / Следственный комитет Беларуси

Трагедия, которая потрясла жителей страны, произошла 29 ноября. Три девушки из города Чаусы собрались распить спиртное в квартире своей подруги — 25-летней владелицы "ауди", однако в процессе все они переместились сначала на улицу, а через полтора часа — в автомобиль. У компании закончился алкоголь, и, не дождавшись трезвого знакомого, они самостоятельно поехали за добавкой. До пункта назначения компания не доехала: в 2:42 ночи спасателям поступил звонок от одной из девушек. Она молила о помощи — их автомобиль съехал с трассы и врезался в дерево. Водитель и пассажирки 19 и 24 лет оказались заперты внутри искорёженной груды металла. Их подругу выбросило наружу, что стало для неё спасением.

"Здравствуйте, мы горим... Мы не можем вылезти. Я не знаю, [где мы]... Быстрее, мы не можем [ждать]", — кричит девушка диспетчеру.

Прибывшие спасатели потушили огонь, однако было поздно: внутри они обнаружили три обгоревших тела. В крови у виновницы аварии позже выявили 2,5 промилле алкоголя. Она двигалась по трассе со скоростью 120 километров в час. 22-летнюю выжившую госпитализировали.

"Действия водителя квалифицированы следствием по ч. 5 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц и причинение тяжкого телесного повреждения) Уголовного кодекса Республики Беларусь", — говорится в сообщении пресс-службы СК Белоруссии.