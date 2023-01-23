"Вне зоны поражения": Названа страна, надоумившая ВСУ хранить оружие на АЭС

Только США могли надоумить Киев размещать оружие и боеприпасы на территории украинских АЭС, потому что в случае трагедии американцам бояться нечего — они вне зоны поражения. Об этом заявил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

"Такие игры могу привести к действительно страшной трагедии… А раз так, то вывод только один — подобного рода планы, решения, они рождаются далеко от территории Украины. Эти планы могут быть рождены только в США. Почему? Потому что, случись что, они вне зоны поражения этой трагедии", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Карчаа обратил внимание на важный момент — Украина превращает АЭС в склады под вооружение, а значит, у противника есть уверенность, что Российская армия не станет наносить удары по данным объектам. Он подчеркнул, что именно Москва соблюдает принципы ядерной безопасности.