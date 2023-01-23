"Вне зоны поражения": Названа страна, надоумившая ВСУ хранить оружие на АЭС
В "Росатоме" назвали США автором идеи хранить оружие на украинских АЭС
Только США могли надоумить Киев размещать оружие и боеприпасы на территории украинских АЭС, потому что в случае трагедии американцам бояться нечего — они вне зоны поражения. Об этом заявил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.
"Такие игры могу привести к действительно страшной трагедии… А раз так, то вывод только один — подобного рода планы, решения, они рождаются далеко от территории Украины. Эти планы могут быть рождены только в США. Почему? Потому что, случись что, они вне зоны поражения этой трагедии", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Карчаа обратил внимание на важный момент — Украина превращает АЭС в склады под вооружение, а значит, у противника есть уверенность, что Российская армия не станет наносить удары по данным объектам. Он подчеркнул, что именно Москва соблюдает принципы ядерной безопасности.
Напомним, директор российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что украинские военнослужащие складируют западное вооружение на территориях атомных электростанций. Сейчас под контролем Киева три АЭС — Ровенская, Хмельницкая и Южно-Украинская.
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ТАСС / Zuma