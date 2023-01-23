МИД России назвал сожжение Корана в Швеции "безобразной и провокационной" атакой на ислам
МИД России решительно осуждает сожжение Корана экстремистами в Стокгольме. Об этом сообщается в понедельник вечером на сайте ведомства. Данный инцидент российские дипломаты назвали очередным провокационным актом исламофобии, а также "безобразной и провокационной атакой радикалов на ислам".
"Мы стали свидетелями того, как политическая распущенность и вседозволенность, прикрытая благовидными словами о "свободе слова и самовыражения", выливается в разжигание межрелигиозной розни, оскорбление чувств верующих. Осуждаем и отвергаем подобные преступные действия", — сказано в сообщении МИД.
В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что это уже не первое выступление радикалов против ислама в "толерантной Европе", напомнив об имевших место актах вандализма в отношении святых для верующих образов и книг. МИД России расценивает подобные инциденты как маркеры истинного отношения Запада "к тем, кто не входит, по их мнению, в касту равных им самим".
Напомним, 21 января 41-летний датский адвокат и основатель ультраправой партии "Жёсткий курс" Расмус Палудан сжёг Коран перед зданием Посольства Турции в Стокгольме. По данным шведского гостелеканала SVT, вдохновителем безобразной акции выступил журналист Чанг Фрик, который гарантировал Расмусу покрытие всех связанных с этим расходов. Сожжение Корана осудили многие мировые политики. В частности, после инцидента Анкара отменила намеченный визит главы Минобороны скандинавского государства, назвав его бессмысленным. А глава МИД Кувейта Салем Абдалла аль-Джабер ас-Сабах пригрозил Швеции гневом мусульман всего мира.
LIFE / Владимир Суворов