МИД России назвал сожжение Корана в Швеции "безобразной и провокационной" атакой на ислам

МИД России решительно осуждает сожжение Корана экстремистами в Стокгольме. Об этом сообщается в понедельник вечером на сайте ведомства. Данный инцидент российские дипломаты назвали очередным провокационным актом исламофобии, а также "безобразной и провокационной атакой радикалов на ислам".

"Мы стали свидетелями того, как политическая распущенность и вседозволенность, прикрытая благовидными словами о "свободе слова и самовыражения", выливается в разжигание межрелигиозной розни, оскорбление чувств верующих. Осуждаем и отвергаем подобные преступные действия", — сказано в сообщении МИД.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что это уже не первое выступление радикалов против ислама в "толерантной Европе", напомнив об имевших место актах вандализма в отношении святых для верующих образов и книг. МИД России расценивает подобные инциденты как маркеры истинного отношения Запада "к тем, кто не входит, по их мнению, в касту равных им самим".