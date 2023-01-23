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Регион
Опубликовано 23 января 2023, 19:27

МИД России назвал сожжение Корана в Швеции "безобразной и провокационной" атакой на ислам

МИД России решительно осуждает сожжение Корана экстремистами в Стокгольме. Об этом сообщается в понедельник вечером на сайте ведомства. Данный инцидент российские дипломаты назвали очередным провокационным актом исламофобии, а также "безобразной и провокационной атакой радикалов на ислам".

"Мы стали свидетелями того, как политическая распущенность и вседозволенность, прикрытая благовидными словами о "свободе слова и самовыражения", выливается в разжигание межрелигиозной розни, оскорбление чувств верующих. Осуждаем и отвергаем подобные преступные действия", сказано в сообщении МИД.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что это уже не первое выступление радикалов против ислама в "толерантной Европе", напомнив об имевших место актах вандализма в отношении святых для верующих образов и книг. МИД России расценивает подобные инциденты как маркеры истинного отношения Запада "к тем, кто не входит, по их мнению, в касту равных им самим".

РПЦ жёстко отреагировала на чудовищное сожжение Корана в Швеции
РПЦ жёстко отреагировала на чудовищное сожжение Корана в Швеции

Напомним, 21 января 41-летний датский адвокат и основатель ультраправой партии "Жёсткий курс" Расмус Палудан сжёг Коран перед зданием Посольства Турции в Стокгольме. По данным шведского гостелеканала SVT, вдохновителем безобразной акции выступил журналист Чанг Фрик, который гарантировал Расмусу покрытие всех связанных с этим расходов. Сожжение Корана осудили многие мировые политики. В частности, после инцидента Анкара отменила намеченный визит главы Минобороны скандинавского государства, назвав его бессмысленным. А глава МИД Кувейта Салем Абдалла аль-Джабер ас-Сабах пригрозил Швеции гневом мусульман всего мира.

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LIFE / Владимир Суворов

Марина Калегина
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