Кокорин отметился дублем в матче чемпионата Кипра

Российский нападающий "Ариса" Александр Кокорин оформил дубль в ворота "Аполлона" в матче 20-го тура чемпионата Кипра. Встреча завершилась со счётом 3:1.

Россиянин отметился в протоколе на 30-й и 81-й минуте, а второй гол забил с пенальти. Ещё один мяч на счету Мариуша Стемпиньского (45-я минута), автоголом отличился Франц Брорссон (71).