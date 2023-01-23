Кокорин отметился дублем в матче чемпионата Кипра
Кокорин оформил дубль и помог "Арису" обыграть "Аполлон" в матче чемпионата Кипра
Российский нападающий "Ариса" Александр Кокорин оформил дубль в ворота "Аполлона" в матче 20-го тура чемпионата Кипра. Встреча завершилась со счётом 3:1.
Россиянин отметился в протоколе на 30-й и 81-й минуте, а второй гол забил с пенальти. Ещё один мяч на счету Мариуша Стемпиньского (45-я минута), автоголом отличился Франц Брорссон (71).
"Арис" одержал первую победу в последних семи матчах, набрал 37 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. "Аполлон" с 32 очками находится на шестой строчке. На счету Кокорина семь голов в нынешнем сезоне.
Ранее Лайф писал, что "Спартак" вырвал у АГМК из Узбекистана победу в первом товарищеском матче в 2023 году. Следующим соперником красно-белых на сборах в ОАЭ будет болгарский ФК "Ботев". Встреча должна состояться 27 января.