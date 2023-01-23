"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
23 января, 17:28

Адвокат Добровинский призвал продумать регламент показа белой карточки в футболе

Идея FIFA с белой карточкой, которую недавно показали впервые в истории, явно сырая, к ней нужно добавить какое-нибудь осязаемое поощрение. Таким мнением с Лайфом поделился адвокат Александр Добровинский.

"Всем известно, к чему приводит жёлтая и красная карточка в футболе, и есть чёткое понимание, что лучше их не получать, но с белой карточкой пока неясно в чём заключается поощрение? Показали карточку, а дальше что? В FIFA уже давно могли задуматься над этим вопросом и выразить поощрение как-то более осязаемо, чтобы появился стимул и, главное, понимание, к чему стремиться", объяснил юрист.

Добровинский считает, что набравшей больше белых карточек за месяц или год команде, к примеру, могут дать три минуты дополнительного времени в случае проигрыша матча. Он также отметил необходимость придумать специальный регламент для карточки, иначе её "начнут показывать ни с того ни с сего".

"В общем, FIFA придумала, но не додумала", заключил адвокат.

Фаны "Ювентуса" грозили смертью главе федерации футбола после жёсткого решения

Фаны "Ювентуса" грозили смертью главе федерации футбола после жёсткого решения

Напомним, 21 января в футболе произошло историческое событие: впервые была показана белая карточка. Она была применена в ходе игры женских команд "Бенфика" и "Спортинг" из Португалии. В какой-то момент одной из спортсменок стало плохо, её состояние нормализовали медики. Именно им в знак благодарности арбитр показал белую карточку.

Обложка ©

canal11.pt

Матвей Константинов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров